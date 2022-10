Si è riacceso il sorriso nel Banco di Sardegna.

Non solo per la roboante vittoria su Verona per 101-79 ma perché praticamente tutti i giocatori sono riusciti a esprimersi su livelli discreti, buoni o addirittura ottimi come Chinanu Onuaku.

Il centro è subito balzato in testa alla valutazione (28 di media) di un campionato dove è anche il quarto realizzatore con 20,5 punti di media, il secondo rimbalzista con 11 recuperi sotto i tabelloni e il secondo per precisione nel tiro da due punti, dove ha il 74% che lo colloca tra l'ex Jason Burnell (ora a Brindisi) e il compagno di squadra Gerald Robinson.

A proposito: il 10/10 contro Verona ha portato Onuaku a stabilire il record societario nei tiri da due.

Le note più confortanti arrivano dall'ala Jamal Jones, che sta ritrovando la condizione dopo l'infortunio di inizio preparazione. E un giocatore della sua energia e atletismo ha bisogno di stare bene fisicamente per rendere. L'impressione è che la doppia cifra in attacco e i 6-7 rimbalzi possano diventare una costante.

La differenza l'hanno fatta gli italiani: Gentile in primis, ma anche Raspino e per quasi 4 minuti Gandini. Ora si attende il miglior Diop anche in attacco dopo le conferme in difesa e a rimbalzo.

