Un piccolo passo verso i playoff, un grande e decisivo passo per la permanenza in serie A. Il colpaccio di Brindisi per 76-70 ha rilanciato le ambizioni della Dinamo, nate grazie al 4/5 dopo la doppia pausa del campionato per Coppa Italia e qualificazioni a Eurobasket.

Un obiettivo insperato a febbraio, ma che ora la squadra di Markovic può inseguire, anche se la situazione degli scontri diretti non è favorevole. Davanti a due lunghezze ci sono Tortona col quale Diop e compagni sono 0-2 e Trento, che vanta il +4 nel saldo punti.

L'unico confronto favorevole negli scontri diretti è con Pistoia: 1-1 ma +33 nel saldo punti. I toscani giocheranno domani a Bologna e dovrebbero restare appaiati alla squadra sassarese. Con Napoli, altra pari classifica, la Dinamo ha perso in casa e quindi solo vincendo ai piedi del Vesuvio può almeno procurarsi il pareggio negli scontri diretti da sfruttare eventualmente in caso di classifica avulsa, ma quel -21 è obiettivamente quasi impossibile da colmare.

Intanto questa mattina la società sassarese ha ufficializzato l'addio di Stefano Gentile, che va a Trapani, in A2: «La Dinamo Banco di Sardegna, preso atto della volontà del giocatore di misurarsi in una nuova sfida, comunica la rescissione consensuale del contratto con Stefano Gentile. A Stefano il ringraziamento per le sei stagioni vissute insieme, suggellate dai due trofei vinti che resteranno sempre nella storia biancoblu, e l'augurio per un prosieguo di carriera ricco di successi professionali e personali».

