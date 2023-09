Per la prima volta la Dinamo si gioca la Supercoppa femminile. Venerdì nella Final Four di Pordenone la squadra sassarese affronterà alle 17 la pluriscudettata Schio che una settimana fa ha vinto a Cagliari il trofeo Sa Duchessa. Le altre due semifinaliste sono Virtus Bologna e Reyer Venezia.

Il tecnico Antonello Restivo presenta così il match: «Schio è difficile da affrontare perché ha solidità dovuta all'ossatura e ai tanti successi, lo abbiamo visto a Cagliari. Noi dobbiamo andare con l'idea di aggredirle e giocare in campo aperto più di quanto siamo riusciti a fare finora nelle amichevoli».

Formazione che ha cambiato molto quella sassarese, come ricorda l'allenatore della squadra sassarese: «Dobbiamo creare entusiasmo in fretta e pian piano il gioco viste le tante novità. L'idea è quella di avere un gruppo più profondo, anche se ancora non siamo al completo: il play Togliani è ancora in dubbio, mentre l'americana Ashley arriverà tra qualche giorno».

