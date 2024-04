Per i playoff ma anche per l'Europa, perché la posizione finale in campionato inciderà sulla partecipazione alle coppe europee. Ecco perché domani sera a Scafati (inizio alle 18.15) la Dinamo è chiamata a rialzare la testa dopo tre sconfitte. Sperando poi che perdano Pistoia, Napoli e Cremona, in modo da rinforzare le flebili speranze di acciuffare l'ottavo posto.

Le due squadre sono a pari punti in classifica. All'andata successo del Banco targato Bucchi per 79-76 nonostante l'assenza del play (Whittaker ormai out e Jefferson non ancora arrivato) e del centro Diop, ma sontuosa gara di Gombauld con 20 punti e una delle purtroppo rare ottime prove di Charalampopoulos in attacco, con 16 punti.

Scafati presenta domani un solo ex, il play Gerald Robinson, perché David Logan ha lasciato l'Italia a fine gennaio per motivi familiari.

