«Una gara dura ma affascinante: proveremo a superare il turno», dice il coach della Dinamo Sassari Piero Bucchi nel presentare la sfida di domani a Cholet.

È la terza e decisiva partita contro i francesi. Chi vince accede al Round of 16 di Champions, fase di nuovo con gironi a quattro, dove hanno già ottenuto il pass Strasburgo e Malaga.

La Dinamo ha sbancato Cholet nella prima sfida: 93-72. Ha sprecato poi il match ball al PalaSerradimigni facendosi superare 95-91. La differenza tra le due partite è stato il rendimento del play Campbell e della guardia Randall II, insieme avevano totalizzato 19 punti all'andata, mentre a Sassari hanno firmato 48 punti, la metà della propria squadra.

Il Banco di Sardegna ha le armi anche difensive per limitare le guardie della squadra francese e far pesare poi la superiorità dentro l'area con Diop e Gombauld, ma occorrerà una prova vicina a quella dell'andata e di domenica contro Pistoia, dove con una difesa attenta ha costruito la partenza a razzo che le ha dato fiducia anche in attacco.

