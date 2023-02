Un ultimo quarto fantascientifico per Marco Spissu che ha realizzato 15 punti per domare l'Ucraina 85-75. Se il top scorer del match di Livorno (ottomila spettatori) è stato Nico Mannion, il play sassarese ha fatto fuoco e fiamme nella quarta frazione, iniziata 58-57 per gli azzurri guidati da Gianmarco Pozzecco, ex coach della Dinamo.

Spissu è stato devastante e ha chiuso con 21 punti, a una sola lunghezza dal suo record personale di 22 stabilito contro nel successo contro la Serbia lo scorso settembre agli Europei di basket. Per l'ex Dinamo anche 7 assist e il miglior plus/minus della partita con +16.

I tifosi sassaresi lo aspettano sabato marzo al PalaSerradimigni. Per Marco Spissu, quest'anno in forza alla Reyer Venezia, sarà la prima partita da ex. Un fatto è certo, il "suo palazzetto" gli dedicherà un'ovazione, perché Minispi è comunque sassarese Doc, dovunque vada.

