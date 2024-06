Sorteggio dei preliminari non morbido per la squadra sassarese che deve guadagnarsi un posto nella stagione regolare della Champions Fiba. La Dinamo, che come squadra di seconda fascia entra nelle semifinali dei preliminari, affronterà la vincentre tra Spartak Office Shoes e Juventus Utena.

Lo Spartak è formazione serba della città di Subotica che ha vinto la Aba Liga 2, praticamente la A2 che raduna tutte le nazioni della ex Jugoslavia. La Juventus Utena è invece formazione lituana che nella stagione passata è arrivata ai quarti della coppa nazionale e non è mai andata oltre il quarto posto della Lega lituana.

Chi vince la semifinale affronterà in finale la vincente tra i tedeschi del Bonn e la squadra rimasta dopo lo scontro tra Andorra e Anversa.

