La grande pallacanestro europea sbarca al PalaPirastu di Cagliari. Sabato e domenica, sui legni di via Rockefeller, è in programma la 13esima edizione dell'"International Tournament City of Cagliari", quadrangolare amichevole che vedrà partecipare, oltre alla Dinamo Sassari ben tre compagini di Eurolega: i campioni d'Italia in carica dell'Olimpia Milano, i francesi dell'Asvel Lyon-Villeurbanne e i serbi della Stella Rossa Belgrado.

Le prime formazioni a scendere in campo, sabato alle 18, saranno Milano e Asvel. A seguire (20.30) spazio a Dinamo Sassari e Stella Rossa Belgrado. Domenica, negli stessi orari, sono invece previste le due finali.

La concomitanza con i Mondiali in corso di svolgimento nelle Filippine ha inevitabilmente ridotto gli organici di tutte le formazioni: alle "Scarpette Rosse" mancheranno gli italiani Melli, Tonut e Ricchi, e i tedeschi Lo e Voigtmann. In casa Stella Rossa saranno out Yago Dos Santos (Brasile), Davidovac (Serbia), Simonovic (Montenegro) e Tobey (Slovenia). L'Asvel ha fuori De Colo (Francia), mentre per la Dinamo non ci sarà Bendzius (Lituania).

La lista dei presenti, però, resta intrigante: Milano potrà scoprire il colpaccio del suo mercato estivo, ovvero lo spagnolo-montenegrino Nikola Mirotic, arrivato in Italia dopo una lunga militanza al Barcellona. Fari puntati anche sul lungo Poythress (ex Maccabi) e sulla nuova batteria di italiani, da Flaccadori a Bortolani, passando per Caruso.

Le attenzioni dei presenti, però, saranno rivolte soprattutto al funambolico playmaker serbo Milos Teodosic, che dopo un quadriennio alla Virtus Bologna ha scelto di tornare in patria per sposare la causa della Stella Rossa. La formazione dell'esperto Dusko Ivanovic può contare anche su altri elementi di spicco come lo specialista difensivo Hanga (fresco campione d'Europa con il Real Madrid), il play americano Shabazz Napier (sottratto proprio all'Olimpia Milano) e la guardia Nemaja Nedovic.

Occhio anche ai francesi di Villeurbanne, compagine presieduta dalla leggenda Tony Parker (pluricampione NBA con i San Antonio Spurs) e allenata dal fratello T.J. I 21 volte campioni di Francia sono pronti a schierare le loro nuove punte di diamante: Frank Jackson (214 presenze in NBA, le ultime lo scorso anno con gli Utah Jazz), l'ala Luwawu-Cabarrot e l'esterno ex Panathinaikos Paris Lee.

Il Banco di Sardegna, dal canto suo, avrà l'occasione di testare la condizione dopo il primo scrimmage vinto agevolmente martedì a Nuoro contro la Reale Mutua Torino (Serie A2). Bucchi cercherà conferme dai nuovi innesti Charalampopoulos e Whittaker (parsi già brillanti), mentre difficilmente ci sarà spazio per Cappelletti e Tyree, alle prese con qualche acciacco fisico.

I sassaresi sono in testa nell'albo d'oro del City of Cagliari con tre successi (2017, 2018 e 2022). Milano, invece, ha all'attivo due affermazioni (2019 e 2020).

© Riproduzione riservata