I bookmakers più ottimisti evidenziano che Sassari ha le metà delle possibilità rispetto ai campioni d'Italia di superare il turno. Tutti gli altri danno l'approdo del Banco in finale con quote che vanno da 4 a 5. Domani sera alle 18 inizia la serie che per la quinta volta mette di fronte in semifinale Olimpia e Dinamo. Anche gara-due si giocherà al Forum, ma con inizio alle 21.

La terza partita è in programma giovedì al palaSerradimigni con inizio alle 21. I biancoblù di Bucchi puntano ad arrivare almeno alla quarta gara, che si giocherà ancora a Sassari.

L'obiettivo di Devecchi e compagni è di vincere una volta in trasferta, per avere poi la possibilità di conquistare la finale con due partite in un PalaSerradimigni che finito il girone d'andata è rimasto inviolato.

Qualora sia necessaria la quinta partita (passa chi ne vince tre) sarà di nuovo Milano ad avere il fattore campo dalla sua.

Milano ha vinto finora 29 scudetti e punta alla terza stella, Sassari soltanto uno, ma è riuscita ad espugnare il Forum ben 10 volte in 23 match dei playoff.

