Break ottenuti con un basket rapido, parziali incassati con gioco confuso. In una gara vissuta tra alti e bassi il Banco di Sardegna vince 83-74 e inizia bene il gironcino di Supercoppa.

Certo, la Cremona vista al PalaSerradimigni era formazione dimezzata: senza tre stranieri (la guardia Harris, l'ala Miller e il centro McNeace) tanto che il tecnico Galbiati ha dovuto schierare tre Under 19. D'altro canto l'esordio al PalaSerradimigni (circa 700 spettatori) ha giocato un brutto scherzo ai biancoblù, come ammette lo stesso coach Demi Cavina: “Io e i ragazzi questa sera eravamo emozionati, un’emozione che probabilmente ha influito nell’impatto della partita, nei primi due quarti onestamente abbiamo giocato quindici palle perse commettendo anche errori banali ma ci sta. La nostra è una squadra giovane, non è un caso che il migliore in campo sia il più esperto e parlo di David Logan".

Cremona è partita meglio (7-2), poi l'ingresso di Logan e Battle ha dato velocità al gioco e Sassari è andata a +10: le troppe palle perse e un Clemmons opaco e impreciso rispetto a Cagliari, hanno impedito di uccidere la gara.

Sospinta dall'inossidabile Poeta, la formazione ospite si è portata + sempre rientrata e nel terzo quarto ha messo il naso avanti (52-53) prima della provvidenziale tripla di Bendzius, che oltre a segnare ha innescato i tiratori.

Nell'ultimo quarto la qualità della panchina della Dinamo ha pesato e sul nuovo allungo (70-59 al 35') gli ospiti si sono arresi.

Ancora coach Cavina: "Stasera abbiamo giocato più zavorrati rispetto a Cagliari, confrontandomi con lo staff abbiamo convenuto che questa sia stata la settimana più difficile per noi dal punto di vista atletico. La nostra prestazione non è stata buona dal punto di vista tecnico-tattico ma ci teniamo la vittoria e il fatto che siamo riusciti a rompere il ghiaccio, senza dimenticare che questo match ci ha dato degli spunti per poter lavorare sui nostri errori”.

I migliori - Logan è sempre il professore: 20 punti con canestri di pura classe, fuori dai giochi. Immediatamente dietro Battle, veloce e molto concreto, e Bendzius, scientifico nel gioco. Il miglior Mekowulu si è visto nel primo quarto, il miglior Gentile nell'ultima frazione quando ha fatto il play.

Così così Burnell, mentre serata no per Clemmons e Treier. Da segnalare l'ingresso di Devecchi che ha realizzato una tripla.

Tabellini - SASSARI: Logan 20, Clemmons 8, Gandini, Devecchi 3, Treier 2, Chessa ne, Burnell 7, Bendzius 12 , Mekowulu 1 , Gentile 4, Battle 12, Borra. All. Cavina.

CREMONA: Agbamu 4, Zacchigna 2, Sanogo 11, Gallo 6, Pecchia 4, Poeta 17, Spagnolo 3, Vecchiola, Errica 3, Tinkle 14, Cournooh 10. All. Galbiati.

