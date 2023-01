«Inizia un secondo campionato e puntiamo ai playoff scudetto» dice l’ala Kaspar Treier.

Nella gara vinta all’andata per 86-69 era in panchina perché ancora non a posto, ci sarà invece domenica a Napoli, dove la Dinamo Sassari cerca la terza vittoria di fila.

«Per me la stagione è iniziata male per colpa dell’infortunio, ma ora sto meglio. La gara di Napoli sarà tosta perché conosco l’allenatore Pancotto, l’ho avuto a Montegranaro e le sue squadre non mollano mai, vincere però la terza di fila avrebbe molto peso nella corsa ai playoff».

Ancora in dubbio il play Robinson, sul quale verrà presa una decisione domenica mattina.

Nel frattempo Napoli ha chiamato il play-guardia Young che ha debuttato con 10 punti nella sconfitta contro Varese. Treier osserva: «Per vincere occorre che dilatiamo il periodo in cui riusciamo a dominare: contro Brescia non sono bastati 10 minuti, contro Brindisi con 15’ super abbiamo deciso la partita. Dobbiamo allungare ancora questi periodi».

