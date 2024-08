L'ultimo colpo è davvero ad effetto: la Virtus Cagliari chiude la campagna di rafforzamento in vista del ritorno nella Serie A2 Femminile di basket con il ritorno di Chiara Cadoni, pivot oristanese classe '94 che proprio in biancoblù aveva mosso i primi passi ad alto livello, lanciandosi poi verso una carriera di spicco oltre Tirreno.

Alta 183 centimetri, per diversi campionati Cadoni è stata tra le primissime rimbalziste dell'A2 indossando le canotte di La Spezia, Bologna e Ancona, oltre che della Virtus. Nel suo curriculum ci sono anche diverse apparizioni con la maglia azzurra: Europeo Under 16 nel 2010 e tutti i raduni Under 18 e 20 (durante tutte le giovanili). Nel 2017 la sua prima convocazione con la Nazionale maggiore per un raduno.

«Tornare a giocare alla Virtus è per me una grandissima emozione», afferma Cadoni, «al PalaRestivo ho fatto il mio esordio in serie A, e tornare a indossare e difendere questa maglia dopo 15 anni mi riempie di felicità. Metterò tutta la mia esperienza di questi anni a disposizione della società e delle mie compagne. Siamo una squadra giovane, ma con le idee ben chiare, e con grande qualità e i mezzi per togliersi grandi soddisfazioni. Ci tengo tanto a ringraziare il presidente Paolo Pellegrini e il Coach per avermi chiamata e per avermi dato la possibilità di vestire di nuovo questa maglia, per me è tornare a casa».

© Riproduzione riservata