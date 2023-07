Profumo di Eurolega al PalaPirastu di Cagliari. L'edizione numero 13 del City of Cagliari porterà nell'isola il 9 e 10 settembre i campioni d’Italia dell’Olimpia Milano, l’LDLC Asvel Villeurbanne e la Stella Rossa Belgrado, oltre alla Dinamo Sassari.

Club prestigiosi come è ormai tradizione nel quadrangolare organizzato dalla Fip regionale.

La rinnovata squadra sassarese (quattro stranieri del quintetto sono nuovi) avrà come avversaria la Stella Rossa Belgrado, sabato 9 settembre alle 20.30. La formazione serba, al debutto nel torneo cagliaritano, ha vinto 35 fra titoli e coppe nazionali, 6 volte la Lega Adriatica e la Coppa delle Coppe nel 1974.

L'altra semifinale si giocherà alle 18 e vedrà in campo l'Olimpia Milano, che ha conquistato la terza stella (30 scudetti) e punta a far bene in Eurolega, e l'Advel Villeurbanne di coach TJ Parker, che di titoli francesi ne ha vinti 21, ai quali vanno aggiunte 15 coppe nazionali.

Il "City of Cagliari 2023" , organizzato dal comitato regionale FIP, non deluderà le aspettative del pubblico cagliaritano, ospitando, per la prima volta dal 2012, oltre ai giganti della Dinamo Banco di Sardegna Sassari, tre squadre partecipanti alla prossima Eurolega 2023/2024: I campioni d'Italia dell'Olimpia Milano, ormai invitata graditissima e consolidata del torneo, L' LDLC Asvel Villeurbanne di coach TJ Parker, di ritorno a Cagliari dopo sei anni, e la Stella Rossa "Crvena Zvezda" di Belgrado, storico e ambizioso team serbo fresco campione della lega nazionale, per la prima volta in Sardegna.

Domenica alle 20.30 la finale per il trofeo.

