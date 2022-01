Una volta tanto una delle tradizionali avversarie è stata “alleata” di Sassari: col successo su Napoli per 89-75 Brindisi guadagna l'accesso alla Coppa Italia e trascina nella Final 8 anche la squadra allenata da Piero Bucchi. Il Banco di Sardegna è matematicamente ottavo, a prescindere dal risultato del recupero di domani tra Brescia e Pesaro. Lo è grazie alla classifica avulsa che ne premia le vittorie su Reggio Emilia, Venezia e anche su Pesaro e Treviso.

Un risultato impensabile soltanto dieci giorni fa, quando i biancoblù avevano solo due punti di vantaggio sul penultimo posto.

Da ottava la Dinamo affronterà Milano, in una sfida che si è ripetuta spesso in Coppa Italia. La prima nel torneo 2014, proprio nei quarti, quando la squadra dei due Diener, Travis e Drake, e dei due Green, Marques e Caleb, vinse 82-80 e a sorpresa battè poi Reggio Emilia in semifinale e Siena nella finale, conquistando il primo trofeo assoluto. Anche la vittoria nella Coppa Italia del 2015 è frutto di un successo su Milano: 101-94 in finale.

Nel 2017 invece è stata Milano a vincere la finale e sollevare la Coppa Italia: 84-74 il punteggio.

