La nuova sconfitta di Brindisi a Trento ha reso certo solo il primato di Milano. Quindi chi arriva quarto o quinto è nella parte del tabellone delle “scarpette rosse”. Per il Banco di Sardegna restano aperte ancora tutte le possibilità di arrivare al terzo, quarto o quinto posto. Intanto la società sassarese ha dovuto tesserare da head coach Edoardo Casalone, perché il regolamento stabilisce che un assistente possa fare solo una partita in assenza del capo allenatore. E il coach Gianmarco Pozzecco dovrà saltare anche la trasferta di Cantù (si gioca a Desio) per l'ormai noto provvedimento di sospensione comminatogli dal club biancoblù.

Spissu e compagni giocheranno contro una formazione già retrocessa. Cantù è inoltre priva del play James Smith: l'ex biancoblù ha riportato una lesione ai legamenti crociati di un ginocchio.

Gli incastri con gli altri risultati non danno alcuna certezza al Banco sulla posizione finale.

Terzo posto – Perdono Venezia (ma Reggio Emilia sta sbaraccando), Brindisi contro Varese e Virtus Bologna contro Trento. Nell'arrivo a tre a 38 punti Brindisi è seconda perché ha il 2-0 sulla Virtus e la Dinamo è terza.

Quarto posto – La Virtus Bologna vince ed è seconda. Arrivo a quota 38 insieme a Brindisi e Venezia. Siccome Venezia ha il 2-0 sui pugliesi risulta terza e Sassari è quarta e affronta nei quarti scudetto Brindisi.

Se invece vince Brindisi, nell'arrivo a tre è terza la Virtus Bologna che ha il 2-0 su Venezia, quindi il Banco affronta Venezia nei playoff da quarta, col fattore campo dalla sua.

Terzo caso: vincono Virtus e Brindisi. L'arrivo a pari merito con Venezia a 38 o 36 punti premia sempre Spissu e compagni grazie al +1 nella differenza punti degli scontri diretti.

Quinto posto – Arrivo a quattro a 38 punti: classifica avulsa che vede allineate le squadre con lo stesso numero di vittorie, ma il saldo punti premia Bologna col secondo posto, Brindisi col terzo e Venezia è quarta.

Sassari è quinta e affronta Venezia se perde contro Cantù e Venezia vince, ma se Brindisi perde e viene affiancata da Venezia saranno i pugliesi gli avversari.

