Tanto tuonò che piovve. Alla fine la Legabasket ha dovuto rinviare tutto il quattordicesimo e penultimo turno d'andata della massima serie di basket. Alcune gare erano già saltate, come quella in programma domenica 2 gennaio al Palaserradimigni tra Dinamo e Trento, a causa della quarantena della squadra sassarese di sette giorni (sino a lunedì 3 gennaio) per le positività riscontrate in alcuni membri del gruppo squadra, giocatori e dirigenti. Stesso destino per Venezia-Varese e Tortona-Cremona.

Il rischio era che venissero rinviate alcune partite. Già il tredicesimo turno aveva visto la disputa di sole due gare sulle otto previste.

La Legabasket ha motivato così la decisione: “Considerato il repentino aumento esponenziale dei contagi da Covid-19 in tutto il Paese che ha coinvolto e sta coinvolgendo da alcuni giorni molte società del Campionato di Serie A Unipolsai, e considerato l’obiettivo primario di preservare sempre e in ogni caso la salute di tutti i giocatori, allenatori, componenti dello staff medico e dirigenziale, di tutti i lavoratori coinvolti, nonché degli arbitri e degli ufficiali di campo”.

A questo punto diventa impossibile individuare le migliori 8 al termine del girone d'andata (il 9 gennaio) per disputare la Coppa Italia.

Probabile che la Legabasket in accordo con la federazione faccia slittare di almeno una settimana il calendario per poter fissare i recuperi, visto che quasi tutte le squadre hanno saltato due partite.

