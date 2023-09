La Germania è campione del mondo di basket per la prima volta nella sua storia. A Manila gli uomini di Herbert hanno superato in finale 83-77 la Serbia.

Un successo meritato, quello dei tedeschi, che in semifinale avevano compiuto l’impresa, eliminando gli Stati Uniti, favoriti alla vigilia.

In finale, oltre alla grande prestazione di Franz Wagner, premiato come migliore in campo, decisivi i 28 punti di Dennis Schroder. Il playmaker dei Toronto Raptors è stato eletto Mvp della manifestazione.

