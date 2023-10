Altro che crescita, qualcosa sembra essersi inceppato nel Banco di Sardegna che resta in gara solo un quarto contro Tortona: 74-94 il finale.

Sconfitta pesante che non può non indurre a riflessione la società, perché non è solo questione di ritardi dovuti all'infortunio di tre giocatori.

Tortona ancora senza l’alapivot Severini e pure senza la guardia Obasohan. Il pubblico del PalaSerradimigni applaude l'ex Dowe che inizia la gara facendo faville. Il quintetto base non gira e finisce a -11 (7-18 al 6') mentre i cambi appaiono più compatti in difesa e in attacco vengono trascinati da Kruslin e Diop: 21-22 alla fine del primo quarto. Si rivede anche Raspino.

Il secondo quarto è un disastro: Tortona muove bene la palla e il parziale è di 18-2, il Banco finisce a -18 dopo 5 minuti. McKinnie dà segnali di vita ma coach Ramondino rimette i pezzi da 90 del quintetto e si riprende l'inerzia dopo qualche minuto viene tolto e all'intervallo è 32-49.

Nel terzo quarto non cambia nulla: Tortona gioca fluido ed efficace, alla Dinamo viene tutto difficile e finisce anche a -30.

L'ultimo quarto serve solo a McKinnie e Tyree per fare qualche canestro.

I migliori realizzatori per la Dinamo McKinnie con 17 punti e Gombauld con 14. Nessun punto per Charalampopoulos.

© Riproduzione riservata