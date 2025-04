Si ferma a Recanati la striscia vincente della Confelici Carni Cagliari nella Poule Gold di Serie B Interregionale. Dopo tre successi consecutivi, la formazione sarda cede il passo alla vice capolista Svethia al termine di un confronto tirato e combattuto fino all’ultimo possesso.

Un ko amaro, che arriva al termine di una partita giocata quasi sempre punto a punto. Nonostante le assenze di Villani e Bartolozzi, e una rotazione inevitabilmente accorciata, l’Esperia ha mostrato grande personalità, restando in partita anche nei momenti più complicati.

La partenza è tutta di marca marchigiana, con Recanati che vola subito a +10. Ma i rossoblù non si disuniscono e risalgono la china trascinati da Locci e Maresca. All’intervallo lungo i padroni di casa conservano comunque otto lunghezze di vantaggio (38-30), complice qualche errore di troppo al tiro da parte degli ospiti.

Nel terzo quarto sale in cattedra Giordano, autore di una prestazione monumentale da 29 punti: è lui a firmare il primo vantaggio della Confelici. Ma è ancora Magrini a spegnere l’entusiasmo cagliaritano, riportando avanti Recanati con un canestro sulla sirena del 30’.

L’ultima frazione sembra incanalarsi verso i padroni di casa, che volano sul +13. Ma ancora una volta, l’Esperia non molla e risale fino al -1, a un minuto dalla fine. Tuttavia, negli ultimi possessi decisivi, la zampata finale non arriva, e Recanati può festeggiare la vittoria.

Ora per i ragazzi di coach Manca ci sono due gare decisive in ottica playoff: mercoledì contro Ozzano a Monte Mixi e, dopo Pasqua, la sfida con Matelica. L’obiettivo è fare bottino pieno per blindare un posto tra le prime otto.

Pall. Recanati-Esperia 69-68

Svethia Recanati: Marcone ne, Luciani ne, Gurini 6, Clementoni 10, Cesari 2, Zomero 3, Sabbatini 3, Urbutis 16, Kossowski ne, Pozzetti 10, Ndzie ne, Magrini 19. Allenatore Di Chiara

Confelici Carni Cagliari: N. Manca ne, Cabriolu 3, Giordano 29, Potì 10, Thiam 6, Picciau, Locci 7, Maresca 13, Bartolozzi ne, Sanna. Allenatore F. Manca

Parziali: 17-14; 38-30; 51-45

