Tre conferme importanti per la Dinamo Lab Banco di Sardegna edizione 2024-2025 che vedrà gli uomini di coach Mathew Foden impegnati in campionato e coppa. Restano per il terzo anno l'esterno argentino Alberto Esteche e lo svedese Joakim Lindblom.

La società sassarese è riuscita a trattenere pure Charlie McIntyre, reduce dalla vittoria dell’Europeo con la Gran Bretagna. Per il giocatore britannico sarà il secondo anno in Italia dopo l’ottimo debutto nel massimo campionato a soli diciotto anni.

I tre stranieri seguono la conferma degli italiani Claudio Spanu (ancora capitano), Valerio Quaranta e l’atleta azzurro Enrico Ghione.

Lasciano Sassari Saliou Diene, Mattjis Bellers, Hillevi Hansson e Anil Cegil.

