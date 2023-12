Sarà ancora il "Palazzetto Alberto Mura" di Porto Torres a ospitare la Final Four della Coppa Italia 2024 di basket in carrozzina. E suona come una rivincita per la Dinamo Lab che l'anno scorso perse la finale col Santo Stefano per 68-63 dopo aver dato a lungo l'impressione di poter conquistare il trofeo e con qualche polemica nel finale mal gestito dagli arbitri.

L'appuntamento è per il 27 e 28 gennaio. La prima semifinale è tra Cantù e Giulianova alle 16, mentre la seconda si gioca alle 18.30 proprio tra Santo Stefano e Dinamo Lab, che guida a punteggio pieno il proprio girone in campionato.

La finale che assegnerà la Coppa Italia 2024 si giocherà sabato 28 gennaio alle 11.30.

Sassari ha già conquistato tre volte il trofeo, ma con l'Anmic del compianto presidente Angelo Vitiello.

