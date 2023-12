Capolista a punteggio pieno del girone B, la Dinamo Lab ospita domani a Sorso il Treviso (ore 15.30) per continuare a stupire la serie A di basket in carrozzina.

All'andata vittoria della squadra sassarese per 70-47. Treviso occupa il penultimo posto insieme a Firenze con due vittorie e quattro sconfitte. Il centro senegalese Saliou Diene presenta così la gara: «La sfida di domani ci vede pronti, stiamo lavorando tanto in attacco e in difesa per continuare a migliorare».

Il pivot della Dinamo Lab Diene si dice fiducioso non solo per la corsa allo scudetto, ma anche per la Coppa Italia, persa nella finale contro il Santo Stefano. E spiega le differenze rispetto al campionato passato: «L'anno scorso avevamo tanti leader, quest'anno giochiamo molto di squadra. Quest'anno opporremo al Santo Stefano la forza del nostro gruppo».

