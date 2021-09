Definiti gironi e calendario della massima serie di basket in carrozzina che anche questa stagione vedrà all'opera due formazioni sarde. Nel girone A con il Gsd Porto Torres sono state inserite Millennium Basket Padova, Reggio Calabria, BM Treviso e i campioni d'Italia della Briantea Cantù.

Nel girone B la Dinamo Lab Banco di Sardegna, SBS Bergamo, Santo Stefano, Amicacci Giulianova e Wheelchair Basket Firenze.

Come l'anno scorso le prime due classificate dei gironi accederanno alle semifinali scudetto, formulate in gara andata-ritorno, con la prima partita in casa della peggio classificata. Le vincenti disputeranno le finali nella serie al meglio delle tre che partirà il 14 maggio.

Il campionato inizia il 23 ottobre. Porto Torres inizia in trasferta, sul parquet del Treviso. In casa Claudio Spanu e compagni che ricevono al Centro Polivalente di Sorso lo Special Bergamo Sport.

Nella seconda giornata debutto casalingo per Porto Torres che ospita il Millenium Padova, mentre i sassaresi saranno impegnati in Abruzzo a Giulianova contro l'Amicacci.

