La quattordicesima stagione consecutiva nella massima serie di basket inizia il 1° ottobre al PalaSerradimigni, quando arriverà il Napoli. Subito un ex alla prima trasferta: sul campo di Cremona, ritornata subito in A sotto la guida del coach Demis Cavina.

Le sfide toste sono già alla quarta, in casa contro la Virtus Bologna, e alla quinta, quando approderà a Sassari l'ambiziosissima Tortona che vuole fare da terzo incomodo tra le duellanti Milano e Bologna.

Fase centrale sulla carta abbordabile e poi finale dell'andata con una serie di gare durissime che saranno anche decisive per rimettere piede nella Final 8 di Coppa Italia dopo essere rimasti fuori nell'edizione 2023: in casa contro Milano, Brindisi e Venezia, in trasferta a Brescia, Reggio Emilia e Pesaro.

La stagione regolare si chiuderà il 5 maggio 2024, poi scatteranno i playoff scudetto.

