La vittoria per 21-16 sul Portogallo nella semifinale di Copenaghen dà alle azzurre del 3x3 l'accesso alla Fiba Europe Cup in programma a Vienna dal 22 al 25 agosto. La nazionale di coach Capobianco ha vinto tre gare su tre. Gli altri successi contro Repubblica Ceca per 15-8 e Danimarca per 13-11.

La squadra azzurra ha tirato da fuori con percentuali straordinarie. Sul 20-10 grazie soprattutto alle triple di Spreafico e Carangelo, il Portogallo ha messo piazzato un parziale di 6-0. Come già accaduto spesso in serie A con la Dinamo Women è stata il play Debora Carangelo a segnare il canestro che ha chiuso il match, questa volta con una penetrazione.

Erano già qualificate per l’Europeo di Vienna Francia, Germania, Ungheria, Paesi Bassi e Austria. Oltre all'Italia ha ottenuto il pass anche la Spagna.

