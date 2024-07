Nel prossimo weekend Mogoro sarà la capitale del basket sardo. Venerdì, dalle 19, è fissata la “Sant’Antiogu Cup”, torneo mogorese 3X3, mentre domenica, dalle 18, spazio al “Sardegna Streetball Finals”, finali regionali della categoria “Pro Maschile”, al quale accedono le prime classificate delle varie tappe svolte in Sardegna. Domenica ci sarà in palio il pass per la fase nazionale, in programma a Cesenatico il 3 e 4 agosto.

L’organizzazione è a cura del Basket Mogoro e della Fisb Sardegna, con la consolidata formula del 3 contro 3 a metà campo. Teatro del doppio appuntamento sarà il suggestivo campetto all’aperto delle Scuole Elementari, con accesso da via Vivaldi, ribattezzato dagli appassionati come “Sant’Antiogu Center”. Per la tappa del venerdì scenderanno in campo 12 squadre, mentre alle finali il numero può variare tra le 12 e le 16 formazioni.

Le tappe disputate finora, all’interno del circuito Fisb, hanno toccato i campi di Siliqua, Domusnovas, Senorbì, Calasetta, Isili, Cagliari, Capoterra, Ghilarza, Nuoro, Sennori, Villasimius; tra gli eventi “wild card”, successivi allo Sardegna Streetball Finals, anche Carbonia, Arbus, Iglesias, Lanusei, Olbia, Decimo, Jerzu e Pula.

