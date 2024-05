È la Klass Coral Alghero ad imporsi, in trasferta, in gara 1 della finalissima playoff del torneo di Divisione Regionale 1. Espugnato il parquet de La Casa del Sorriso Su Planu con il punteggio di 80-86.

La gara. Nei primi minuti parte forte il quintetto allenato da Fabrizio Longano, che chiude il primo quarto sul +4 (19-23). Nella seconda frazione i padroni di casa limitano le iniziative algheresi e impattano nel punteggio all’intervallo (37-37). Al rientro dal riposo lungo nuovo piccolo allungo della compagine algherese (59-63 al 30’)- Nell’ultimo quarto, infine, la Klass Coral continua a comandare nel punteggio, seppur con poco margine, e respinge i tentativi di rimonta della compagine guidata da Marcello Ibba, grazie ai liberi realizzati da Cesaraccio, Musso, Manunza e Loriga.

La serie. Con il colpo esterno, dunque, la Klass Coral passa a condurre la finale. Nel prossimo weekend, sabato alle 18 a Olmedo, è in programma gara 2. Per La Casa del Sorriso l’obiettivo è pareggiare i conti e riportare la serie in casa, per la “bella” decisiva. Gli algheresi, invece, si potranno giocare il match point che vale la vittoria del campionato tra le mura amiche. Entrambe, con l’accesso in finale, hanno già ottenuto il pass per la prossima Serie C.

I tabellini.

La Casa del Sorriso Su Planu – Klass Coral Alghero 80-86 (0-1)

La Casa del Sorriso: Lai, Loi 8, Ancona 10, Melis 15, Pilia 7, Poddighe 7, Simbula 17, Pani 7, Boi 1, Fancello 8, Soddu, Mascia. Allenatore Ibba.

Klass Coral: M. Cesaraccio 22, Monte 5, Sahud 17, Musso 14, Salvatori, L. Cesaraccio 17, Manunza 2, Scalise 4, Busi 4, Simula, Ibba, Loriga 1. Allenatore Longano.

Arbitri: Seu e Saddi.

Parziali: 19-23; 37-37; 59-63; 80-86.

© Riproduzione riservata