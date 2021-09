Da Sassari a Kamianske, dalla Sardegna all'Ucraina. E ritorno. L'ex pivot biancoblù Miro Bilan ha firmato col Prometey, avversaria nel girone di Champions che arriverà al PalaSerradimigni il 27 ottobre. Sarà un ritorno festoso, perché in due stagioni il centro croato voluto da Gianmarco Pozzecco ha saputo farsi amare dalla tifoseria sassarese, anche se per colpa del Covid sul campo lo hanno potuto ammirare poco.

Si parla del pivot che negli ultimi due campionati è stato spesso dominante: 15 punti nella prima stagione, oltre 16 l'anno scorso con quasi 8 rimbalzi e uno strepitoso 22 di valutazione media.

Il divorzio da Pozzecco di giugno è stato decisivo per la partenza di Bilan che era rimato incredibilmente senza contratto fino a ieri. Ora arriva al Prometey, che imporvvisamente può dare del filo da torcere alle favorite Tenerife e Ludwigsburg. Tutto da gustare il duello con Christian Mekowulu, il centro che lo ha sostituito. Caratteristiche di gioco opposte: tecnica e sublime intelligenza cestistica con grande visione di gioco per Bilan, grande atletismo, rapidità e verticalità per il nigeriano.

