Una vittoria in trasferta per chiudere al meglio l'anno solare. È questo l'obiettivo dell'Esperia Cagliari, che dopo la sconfitta di Grottaferrata cerca riscatto a Roma, sul parquet della Carver nel 14° turno della Serie B Interregionale (giovedì, ore 20)

I laziali sono stati protagonisti, fin qui, di un cammino identico a quello dei granata: 6 sconfitte e 7 vittorie, l'ultima delle quali maturata nell'ultimo turno a L'Aquila (74-72). Dal canto loro, gli esperini proveranno a "vendicare" la sconfitta dell'andata, quando la Carver espugnò Monte Mixi per 70-67 grazie a un break di 23-10 nel finale. Vani, quel giorno, i 20 punti di Ivan Kucan: «A Grottaferrata abbiamo dovuto fare i conti con una squadra solida e molto esperta», afferma la guardia croata, «abbiamo avuto l'occasione per vincere, ma una selezione sbagliata dei tiri e alcuni errori difensivi ci sono costati cari. Insomma, credo che le chiavi della sconfitta siano state le prestazioni dei lunghi avversari e la loro maggior esperienza».

Ora però si volta pagina: «Quella di Roma sarà una gara importante per entrambi», sottolinea, «la determinazine farà la differenza. Non c'è grossa differenza in termini qualitativi tra noi e la Carver: chi avrà maggior energia riuscirà a portare a casa i due punti».

Prima di inciampare contro il San Nilo, l'Esperia era riuscita a mettere in fila ben 6 succesi uno dietro l'altro, utili a scalare la classifica fino alla quinta posizione: «L'arrivo di Thiam ci ha permesso di compiere degli innegabili progressi», spiega, «ha portato stazza e qualità sui due lati del campo. Ma anche il resto della squadra ha compiuto un grande lavoro nella serie positiva. Sono orgoglioso di tutti i miei compagni. Ora siamo una squadra totalmente diversa rispetto a quella che ha iniziato la stagione».

Grazie anche al contributo di Kucan, tra i migliori realizzatori del girone con oltre 18 punti di media, i cagliaritani sperano di agganciare una delle prime quattro posizioni utili per l'accesso alla Poule Gold della seconda fase, durante la quale verranno incrociate le formazioni marchigiane e abruzzesi: «Sono convinto che la nostra squadra meriti di stare tra le prime tre o quattro posizioni», conclude Kucan, «lo abbiamo dimostrato nell'ultimo periodo. Dobbiamo continuare ad allenarci duramente, mantenere la pazienza, e i buoni risultati arriveranno di conseguenza».

