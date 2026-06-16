Dal 12 al 14 giugno Torino ha ospitato i Campionati Italiani Assoluti di Apnea Indoor e i Campionati Italiani Paralimpici di Apnea Indoor, organizzati dalla FIPSAS in collaborazione con la società La Salle Eridano. Tre giornate dedicate alle discipline dell’apnea indoor: Statica, Dinamica con Attrezzi, Dinamica senza Attrezzi, Endurance e Speed.

La Sardegna ha partecipato alla manifestazione con sei società: A.S.D. Club Sub Cagliari, Passione Apnea A.S.D., Polisportiva Air Sub Apnea Competition, Deep Blue Sardinia, Asd Water Life S.C. e A.S. Dilettantistica Apnea Team Sassari. La delegazione isolana era composta da dodici atleti e due atlete, impegnati nelle diverse prove in programma durante il fine settimana torinese.

Il bilancio finale è stato di cinque medaglie d’oro, quattro d’argento e un record italiano. Tra i risultati più significativi quello di Nicolò D’Atri, autore del nuovo record italiano paralimpico nella Dinamica senza Attrezzi, che ha conquistato l’oro anche nella Dinamica bipinne e l’argento nella Statica.

Medaglie d’oro anche per Ottavio Demontis e Mariangela Redoscani, mentre Marco Argiolas ha ottenuto ben tre argenti. Risultati che hanno contribuito al buon piazzamento complessivo delle squadre isolane nel medagliere finale della competizione.

Le gare hanno visto la partecipazione dei principali atleti italiani, impegnati in un programma particolarmente intenso distribuito nell’arco di tre giornate. Nelle prove dinamiche e di endurance gli atleti hanno dovuto gestire strategia, ritmo e controllo fisico, mentre le gare speed hanno richiesto rapidità e precisione nell’esecuzione.

Per le società sarde la trasferta di Torino rappresenta un risultato positivo, che conferma la continuità del lavoro svolto negli ultimi anni sia sul piano tecnico sia nella preparazione agonistica. La partecipazione ai Campionati Italiani ha inoltre offerto agli atleti l’occasione per confrontarsi ad alto livello e verificare il percorso di crescita in vista dei prossimi appuntamenti nazionali e internazionali dell’attività federale della seconda parte per la stagione.

(Unioneonline)

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