Campionato italiano giovanile singoli concluso a Cagliari dopo quattro giorni di competizione tra quasi 600 regatanti provenienti da tutta la penisola, per contendersi i titoli italiani delle classi Optimist, ILCA 4, ILCA 6 e Techno 293, per le categorie Under 13, Under 15, Under 17 e Plus.

Sono tre i titoli italiani conquistati da velisti sardi.

Nella divisione ILCA 4, la vittoria dell'ultima prova premia Nicolò Cassitta (YC Olbia). Terzo il suo compagno di circolo Salvatore Falchi (YC Olbia).

Nell’under 13 dei windsurf Techno 293 trionfa Pierluigi Caproni (Windsurfing Club Cagliari), in testa sin dalla prima regata. E come lui fa Federico Pilloni, sempre dello stesso Club, campione italiano Techno 293 under 19. Vice campionessa italiana di categoria è Angelina Medde, anche Windsurfing Club Cagliari.

