Niente Olimpiadi di Parigi per Vanessa Ferrari. L’atleta italiana non sarà al via della spedizione azzurra per i Giochi in programma nella capitale francese a causa di una lesione muscolare al polpaccio riportata in seguito a uno stacco durante il test in vista dei campionati italiani assoluti di artistica, in programma a Cuneo dal 5 al 7 luglio, evento che sarebbe servito da prova generale proprio in vista dei Giochi.

«Il mio percorso verso Parigi 2024 termina qui. L'ho intrapreso con la voglia di lottare fino in fondo ma anche con la consapevolezza che ci potesse essere questo tipo di esito, fa parte del gioco. Però anche se nella mia carriera ho avuto molti infortuni non ci si abitua mai e la batosta è sempre forte, soprattutto dopo tre anni di allenamento e a un mese dall'obiettivo finale», ha scritto Ferrari sul proprio profilo Instagram con il video dell'infortunio.

Sarebbe stata la quinta Olimpiade per la campionessa, che debuttò nel 2008 a Pechino, unica minorenne della squadra italiana, passando poi per Londra 2012, Rio de Janeiro 2016 e Tokyo 2020 dove conquistò l'argento.

