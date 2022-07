Primo podio azzurro ai Mondiali di atletica leggera in corso a Eugene, Oregon. La medaglia la conquista Elena Vallortigara nel salto in alto, un bronzo.

La trentenne di Schio (Vicenza), tornata ai livelli di quattro anni fa, ha saltato 2 metri al primo tentativo in una gara quasi senza errori. Medaglia d'oro per l'australiana Eleanor Patterson (2.02 al primo tentativo), argento per l'ucraina Jaroslava Mahuchikh, (2.02 al secondo tentativo).

Filippo Tortu (Ansa)

Giornata amara invece per i velocisti sardi. Filippo Tortu nelle semifinali dei 200 metri corre in 20’’10 facendo il nuovo record personale, ma non basta per la finale, l’azzurro arriva terzo e resta fuori per appena tre millesimi.

Niente da fare anche per la quartese Dalia Kaddari, sesta in 22’’86 nella terza semifinale ed eliminata.

(Unioneonline/L)

