Nuova sfida per Stefano Oppo. Il campione oristanese di canottaggio vincitore della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 prenderà parte, con i colori del Centro Sportivo Carabinieri, alla XXX edizione della SilverSkiff, storica regata organizzata dalla Canottieri Cerea che quest’anno vanta un numero di partecipanti straordinario: ben 550.

La gara è in programma domenica a Torino sul fiume Po. In realtà le giornate sono due: quella di sabato è riservata alle categorie Allievi e Cadetti sulle distanze di 1 e 4 chilometri, domenica tutte le altre categorie (Junior, Under23, Senior e Master) si sfidano sulla lunga distanza di 11 chilometri con partenza alternata ogni 15 secondi.

Ad aggiudicarsi il titolo sarà non l’atleta che arriva per primo – l’ordine di partenza è casuale tranne per i partecipanti dell’edizione precedente – ma che completa il percorso nel minor tempo possibile.

