Un buon inizio, con tre vittorie su cinque per il Mara ai campionati italiani assoluti di Badminton in fase di svolgimento a Milano.

Facili le vittorie per Christopher Vittoriani contro Giuseppe Monchiero e per Biagio Pierno contro Alessandro Gimorri. Thomas Bianchi è invece passato al secondo turno del torneo per il ritiro del suo avversario Mattia Locatelli. Ivan Sotgiu, pluricampione regionale sardo, è stato sconfitto al primo turno dal campione italiano in carica e testa di serie numero 1 del torneo, Giovanni Toti. La sfida del primo turno di doppio misto tra gli atleti del MaraBadminton Christopher Vittoriani in coppia con Jasmine Hamza e Biagio Pierno in coppia con Elettra Zampini è stata vinta dalla prima coppia secondo pronostico. Soddisfatto il presidente Andrea Delpin: «Un buon inizio. Abbiamo vinto tre incontri importantissimi».

Nel doppio maschile, amara la sconfitta di Christopher Vittoriani e Matteo Massetti della squadra sarda contro il campione italiano Kevin Strobl in coppia con Tonni Zhou. La partita si è decisa al terzo set con l'equilibratissimo punteggio di 21- 19. Una occasione mancata, ma anche la possibilità di concentrarsi sulle due discipline del singolo e doppio misto per Christopher Vittoriani che rimane tra i favoriti del torneo in entrambe le discipline.

Oggi giornata molto impegnativa, con 3 turni di singolo e 3 turni di doppio.

