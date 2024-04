«Sono molto soddisfatto dell'esordio di ieri».

Filippo Tortu, dalla Florida, sorride al 10''15 fatto segnare sul primo 100 della stagione, in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, in una gara a Gainsville vinta dal campione del mondo Noah Lyles.

«Il miglior esordio degli ultimi anni», afferma il velocista di origine sarda. «Ho fatto una buonissima partenza e ho chiuso a poco più di un decimo da Lyles e Bednarek. Devo certamente lavorare sul finale, ho fatto un po’ fatica a far girare le gambe come so, ma siamo solo ad aprile e ho ancora tempo per mettere a punto la macchina», la sua analisi.

A conti fatti, conclude, «il lavoro che sto facendo qui in Florida insieme al mio allenatore sta dando i suoi frutti, devo dire che sono molto contento».

Tortu gareggerà di nuovo sui 100 sabato prossimo a Clermont. Questa stagione è tutta incentrata sulla preparazione ai Giochi Olimpici di Parigi, dove Tortu assieme ai compagni di staffetta difenderà lo splendido oro ottenuto nella 4X100 a Tokyo.

