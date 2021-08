Un’altra giornata ricca per il medagliere italiano alle Paralimpiadi in corso a Tokyo. Ancora una volta a far la voce del leone è il nuoto, che tanto sta regalando alla compagine azzurra.

Sono sette le medaglie conquistate oggi dall’Italia, due ori, un argento e quattro bronzi.

In mattinata il bronzo nell’equitazione di Sara Morganti, secondo per lei in queste Olimpiadi. Dopo quello nell’individual test di grado 1 nel dressage l’amazzone italiana in sella a Royal Delight si è ripetuta nell’individual freestyle test grado 1.

Poco dopo arriva un altro bronzo nel getto del peso maschile, lo conquista Oney Tapia lanciando a 13,60.

Poi arriva il momento delle finali di nuoto, ed è incetta di podi. Arjola Trimi dopo l’oro nei 50 dorso concede il bis nei 100 stile libero S3, in una gara dominata dall’inizio alla fine. Quinta medaglia invece per una strepitosa Carlotta Gilli, oro e record del mondo nei 200 misti con oltre 5 secondi di vantaggio sulla seconda classificata. Dal nuoto arriva anche l’argento della staffetta 4x100 maschile con Antonio Fantin, Simone Ciulli, Simone Barlaam e Stefano Raimondi.

Infine, un bronzo nel tiro con l’arco con Maria Andrea Virgilio e uno nella carabina mista 10 metri di Andrea Liverani.

L’Italia è ottava nel medagliere con 10 ori, 11 argenti e 13 bronzi, per un totale di 34 medaglie.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata