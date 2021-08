Cerimonia di premiazione poco fa per i campioni italiani della staffetta 4x100.

Sul podio Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Filippo Tortu e Fausto Desalu hanno cantato l’inno e si sono poi stretti in un abbraccio.

Addosso avevano la tuta bianca disegnata da Giorgio Armani.

Ieri la loro commozione ha fatto il giro del mondo, lacrime di gioia per questo incredibile risultato che porta con sé anche un po’ di Sardegna grazie all’oristanese Patta e allo sprinter con origini isolane Tortu.

Per tutti e quattro è stata una notte insonne, come confermato questa mattina ai giornalisti. L'emozione è ancora fortissima e non li ha lasciati riposare.

"Spiegare un miracolo è impossibile”, ha detto Tortu.

Oggi intanto l’Italia si porta a casa un’altra medaglia: è quella di bronzo assegnata ad Abraham Conyedo nella prova di lotta libera categoria 97 kg. L’azzurro ha battuto 6-2) nella finale per il terzo posto il turco Suleyman Karadeniz.

