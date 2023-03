Jasper Philipsen, con il tempo di in 5h19'08", ha vinto la 3ª tappa della 58ª Tirreno-Adriatico di ciclismo, disputata da Follonica (Grosseto) a Foligno (Perugia) e lunga 216 chilometri.

Il belga ha preceduto, al termine di uno sprint innescato dall'olandese Mathieu Van der Poel, il tedesco Phil Bauhaus, secondo, e l'eritreo Biniam Girmay, terzo. Quarto Matteo Moschetti e quinto Simone Consonni. Filippo Ganna ha conservato la maglia azzurra di leader della classifica generale.

Domani la maglia azzurra potrebbe cambiare padrone. E' in programma, infatti, una 4/a tappa che può riscrivere la classifica generale: fra Greccio (Rieti) e Tortoreto (Teramo) ci sarà grande battaglia, con il circuito finale che prevede per quattro volte il passaggio sulla salita di Tortoreto, lunga 3 chilometri e con pendenze al 7%. Lo stesso Ganna ha ammesso, parlando subito dopo l'arrivo odierno a Foligno, che ci sarà spazio per i cosiddetti capitani. Il recordman dell'ora precede il tedesco Lennard Kamna, a 28", e lo statunitense Magnus Sheffield, a 30".

"Avevo perso per un attimo la testa del gruppo durante i ventagli, ma i miei compagni di squadra sono riusciti a farmi rientrare. Sono ancora leader della generale fortunatamente. Vedremo come andrà domani", le parole di Ganna. Il belga Philipsen si è invece limitato a ringraziare Van der Poel "perché la sua azione mi ha reso tutto molto più semplice".

© Riproduzione riservata