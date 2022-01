Ladri in casa di Filippo Tortu, a Costa Lambro, in Brianza. Qualcuno, come ha raccontato su Instagram il campione olimpico, si è introdotto nella sua abitazione “probabilmente per rubarmi la medaglia di Tokyo”, quella vinta nella staffetta 4x100 insieme a Jacobs, Patta e Desalu. “Fortunatamente – ha aggiunto – non hanno trovato quello che cercavano”. Tortu infatti era stato previdente: “L’avevo fatta mettere in banca tempo fa, dove rimarrà visto quanto successo”.

Grande comunque l’amarezza per quanto accaduto: “Non ho parole”, ha concluso il velocista.

