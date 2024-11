Una vittoria del TT Sassari, due sconfitte per il Norbello. Nella tre giorni della serie A1 maschile iniziata sabato e conclusa ieri sera, emerge la squadra di Santona che affianca i campioni d’Italia del Carrara al secondo posto dietro la Marcozzi.

Il TT Sassari ha battuto il Servigliano 4-1, il duello tra matricole lo ha deciso Andrea Puppo con due vittorie al quinto set. Ha iniziato battendo l’ungherese Szudi, a seguire, dopo il K.O. di Ismailov con il giapponese Kawakami, sono arrivati uno dopo l’altro i punti di Baciocchi su Faso, di Ismailov su Szudi in rimonta e due set vinti ai vantaggi. Chiude Puppo che risale dallo svantaggio di 2-1 con Faso.

Tutto facile per il Carrara che vince a Norbello 4-0. Squadra indebolita dalle assenze e dall’infortunio di Galvano che ha concesso un punto senza giocare a Pucar. Sconfitte per 3-0 di Cappuccio con Mutti e Pucar, e di Mokropolov con Bobocica.

Ieri, nel recupero della seconda giornata il Norbello ha perso a Servigliano 4-1. Non è bastato il rientro di Gaston Alto sconfitto al quinto set nel match di apertura da Kawakami, classe 2009. Cappuccio rimedia in quattro set con Danilo Faso (classe 2010). Galvano ancora acciaccato inizia la partita con Szudi ma alza bandiera bianca alla fine del secondo set. Alto non è nella sua giornata migliore e perde con Faso in quattro set, finisce così perché Galvano non gioca e lascia il punto e la vittoria finale a Kawakami.

Prossime partite

Un mercoledì affollato con tre anticipi della quarta giornata. Nella A1 maschile al Palatennistavolo c’è il derby Marcozzi-Norbello, un testa coda, con la squadra cagliaritana prima a punteggio pieno, e il Norbello ultimo con zero punti.

Nella A1 femminile, sempre al Palatennistavolo c’è il Quattro Mori che ospita il Castelgoffredo. Nell’altro anticipo, alla Palestra Cuccu, sfida tra il Muravera e il Sud Tirol. Muravera e Castelgoffredo sono appaiate in testa alla classifica.

© Riproduzione riservata