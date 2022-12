Pomeriggio importante quello di domani per la comunità di Norbello che nella palestra di via Azuni ospita la gara di qualificazione ai campionati europei fra l’Italia del tecnico Elena Timina ed il Portogallo, nazionale imbottita di talenti. La solenne cerimonia di presentazione con i saluti delle autorità presenti e gli inni nazionali comincerà alle ore 17.

«La presenza della Nazionale Italiana femminile di tennistavolo - evidenzia Simone Carrucciu presidente del Tennis tavolo Naorbello e della Fitet regionale - ci riempie d’orgoglio perché operiamo in una zona della Sardegna dove è difficilissimo far convergere entità così importanti. Noi ci siamo riusciti già tre volte, grazie anche alla sinergia con la Federazione Italiana Tennistavolo, segno che la passione deve andare al passo con la forza di volontà e il sacrificio. Per questo non smetterò mai di ringraziare tutto lo staff gialloblu. Non ci resta che augurarci una grande partecipazione di pubblico”.

Chi non potrà assistere alla visione dal vivo potrà contare sull’efficiente servizio della diretta streaming trasmessa attraverso il sito www.trofeocittadinorbello.it, oppure sul digitale terrestre dove, al canale 77 di Super Tv.

