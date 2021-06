Storico coming out nella Nfl, il campionato di football americano.

Carl Nassib è il primo giocatore attivo della National Football Association a dichiare la sua omosessualità.

"Sono gay, avrei voluto dichiararlo già da tempo, ora mi sento a mio agio a farlo”, ha detto il 28enne, alla sua sesta stagione, seconda nella squadra dei Las Vegas Raiders.

"Mi auguro che un un giorno video come questi e tutto il processo del coming out non siano più necessari", ha aggiunto.

Il gigante, 201 centimetri e 124 chili, ha fatto l’annuncio sul suo profilo Instagram.

"Non conosco tutta la storia che c'è dietro la nostra coraggiosa comunità Lgbtq, ma non vedo l'ora di impararla e di aiutare a continuare a combattere per l'uguaglianza e per l'inclusione", ha detto.

(Unioneonline/L)

