Con il quinto miglior tempo (38"07) gli azzurri Tortu, Jacobs, Melluzzo e Desalu vanno in finale della staffetta 4x100 grazie al ripescaggio.

Il quartetto scelto dal tecnico Di Mulo dopo l'oro olimpico di Tokyo è sceso in pista nella prima batteria: 10"34 per Melluzzo dai blocchi, 9"21 per Jacobs, 9"35 per Desalu, 9"17 per Tortu. Nella prima semifinale, gli azzurri hanno chiuso al quinto posto (si qualificavano direttamente solo le prime tre, più i due migliori tempi delle due semifinali). La seconda semifinale è invece è stata più lenta e quindi l'Italia ha acciuffato la qualificazione con il secondo e ultimo tempo ripescato.

La finale è in programma domani alle 19.47: qualificati anche Usa (primi con 37"47), Gran Bretagna, Sud Africa, Giappone, Cina, Francia e Canada.

«Domani sarà un'altra gara – le parole di un fiducioso Jacobs - L'importante è essere passati in finale». «Il cambio con Marcel è stato schiacciato», ha commentato Desalu, terzo frazionista della staffetta azzurra. «Siamo dentro, ce la giochiamo domani», è l'analisi di Matteo Melluzzo, autore di una discreta prima frazione. La vede così anche Filippo Tortu: «Abbiamo fatto una gara sufficiente per la finale ma non per le nostre ambizioni. Domani avremo la seconda corsia e sarà difficile competere ma non ci diamo mai per vinti».

