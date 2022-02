Nozze in vista per Simone Biles, l’atleta 24enne che la scorsa estate non ha avuto paura di condividere con i suoi fan i problemi di tipo psicologico che ha dovuto affrontare in occasione delle Olimpiadi di Tokyo.

La ginnasta Usa ora annuncia che si sposerà con il fidanzato Jonathan Owens, giocatore degli Houston Texans, squadra di football americano: "Il sì più facile – ha scritto nel post in cui compare insieme al futuro marito che le consegna l’anello -. Non vedo l'ora di passare il tempo per sempre con te, sei tutto ciò che ho sognato e molto di più. Ora sposiamoci, mio promesso sposo”.

Simone aveva parlato di “twisties”, demoni interiori che le facevano provare un senso di vuoto e di paura, come succede a molti atleti prima delle gare.

Il post con cui la ginnasta annuncia il suo matrimonio con il fidanzato (foto Instagram)

