La conferma è arrivata da Rimini dove si sono svolti i campionati italiani di danza sportiva. La scuola "Asd Settimo dance" continua a fare grandi progressi, cogliendo medaglie e consensi.

La società settimese di Giulia e Federica ha dato spettacolo, portando a casa otto medaglie da primo posto, sette da secondo e e sei da terzo posto. E poi, altri piazzamenti a ridosso del podio. Una gran bella soddisfazione.

Lo stesso sindaco Gigi Puddu ha avuto parole di merito per la società, per gli atleti, le atlete e gli istruttori. Una scuola che cresce sia come numero di frequenza e di successi. La danza sportiva insomma piace, conquistando tantissimo interesse da parte dei giovanissimi.

