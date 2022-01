Federica Brignone show: l’azzurra ha vinto in 1.18.19 il superG di cdm di Garmisch, ultima gara prima delle Olimpiadi, ex aequo con l'austriaca Cornelia Huetter.

Per lei è il terzo successo stagionale e la 19esima vittoria in carriera: resta la miglior azzurra nella storia della coppa del mondo.

Dopo questo settimo supergG dei nove stagionali, ha 477 punti ed è ancora più sola in testa alla classifica generale di disciplina apprestandosi così a vincere questa coppa di specialità. Terza sul podio l'altra austriaca Tippler.

Per l'Italia Elena Curtoni ha chiuso 10/a in 1.19.26. Più indietro le altre azzurre Nicol Delago in 1.19.54, Roberta Melesi in 1.19.59, Marta Bassino in 1.19.80, Nadia Delago in 1.19.85, Karoline Pichler in 1.20.16 e Francesca Marsaglia in 1.20.35.

Brignone vola ora a Pechino: prossimo impegno nel gigante olimpico in programma il 7 febbraio.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata