La chiamano la Champions League della scherma e assegna i titoli europei per club per la prima volta in cinque delle sei armi della scherma (manca la spada maschile).

Sabato e domenica Cagliari sarà l'epicentro schermistico continentale perché la Coppa Europa per club apre la stagione internazionale, quella che si concluderà con i mondiali del prossimo luglio a Milano.

Le palestre di Monte Mixi e (per le semifinali e finali) il PalaPirastu ospitano squadre di una ventina di nazioni con atleti di livello assoluto: sette ori olimpici, 41 mondiali e 50 europei in pedana in due giorni nei quali l'ingresso al pubblico sarà libero.

A organizzare la manifestazione, su incarico della Federscherma e con il sostegno del Comune di Cagliari è l'Accademia d'Armi Athos, già protagonista negli ultimi anni con i Campionati del Mediterraneo e i campionati italiani Under 23.

In pedana anche tanti azzurri: Andrea Cassarà e Arianna Errigo (Carabinieri) nel fioretto, Luca Curatoli (Fiamme Oro) nella sciabola, Alice Volpi e Martina Favaretto (Fiamme Oro) nel fioretto, nella spada Mara Navarria (Esercito) e Federica Isola (Aeronautica Militare), per finire con il fiorettista azzurro Daniele Garozzo (Fiamme Gialle). I team italiani sono favoriti ma non sarà una passeggiata.

© Riproduzione riservata