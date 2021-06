La pioggia e persino la nebbia poco o nulla hanno tolto ai Campionati regionali di salto ostacoli che si sono disputati al Siete Fuentes Centro Equestre di San Leonardo-Santu Lussurgiu.

Sul trono dell'equitazione isolana è rimasto il binomio formato dal cavaliere Giovanni Carboni e da Rubacuore Baio, sella italiano allevato da Alessandra Diaz.

Davvero spettacolare il duello con Gianleonardo Murruzzu. In testa con due percorsi netti dopo le prime due prove, nella C140 finale il cavaliere oristanese in sella a Taissa Sarda proprio al terzultimo e penultimo ostacolo ha accumulato 8 penalità, 2 in più di Carboni.

Al terzo posto si è classificato Andrea Guspini su Tabor de Paule. Al quarto Antonio Murruzzu su Tiberio.

Le eccellenti condizioni del campo e l'ottima organizzazione della società Siete Fuentes, in collaborazione con la Fise Sardegna, sono state gratificate da una buonissima presenza di pubblico e da altre gare incerte. Come nella finale del I grado, su ostacoli di 130cm, dove solo al barrage Giovanni Onnis, su Venerella, ha avuto ragione del giovanissimo Gabriele Visca, che montava Courdney.

Ai campionati sardi 2021 hanno preso parte circa 180 binomi.

