Alghero sarà la sede di quattro giorni di regate Snipe, dal 22 al 25 aprile per il Campionato Sardo e il Trofeo San Marco. Sono aperte le iscrizioni e alcuni velisti di spicco hanno già confermato la loro partecipazione: arrivano dal Friuli Venezia Giulia, appartenenti alla Società Vela Oscar Cosulich di Monfalcone e allo Yacht Club Adriaco di Trieste, e sono Enrico Michel, Antonia Contin, Pietro Fantoni, Fabio Rocchelli e Daniela Semec, più volte campioni Snipe e fra i nomi rilevanti nella disciplina. Con loro anche diversi equipaggi sardi, in corsa per il titolo di Campione Zonale.

L'evento. Le prime tre prove saranno svolte sabato 22 aprile, mentre domenica 23 si definirà il campione sardo. Negli ultimi due giorni di gara, lunedì 24 e martedì 25, spazio al Trofeo San Marco anche qui con tre prove al giorno.

Le regate sono organizzate dal Circolo del Mare di Fertilia, con diversi premi per le varie categorie. «Siamo lieti di accogliere gli appassionati di una delle barche che ha fatto la storia dello sport della vela», il messaggio del Presidente del Circolo del Mare di Fertilia, Armando Meloni. «Con piacere organizziamo questa prima edizione del Campionato Zonale e del Trofeo San Marco con l’intento di ospitare gli equipaggi Snipe, certi di farli trovare come a casa propria. Queste prime adesioni dei giuliani sono per noi motivo di soddisfazione e rinforzano quel legame con la comunità di Fertilia, dove a partire dal 1947 si è registrato l’arrivo dei primi esuli istriani. Il nostro splendido territorio, la bellezza delle nostre coste e del nostro mare faranno il resto».

